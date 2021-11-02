ЕС и США объявили об инициативе сократить мировые выбросы метана на 30% до 2030 года

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 80 стран мира, включая 27 государств ЕС и США объявили о намерении сократить выбросы метана на 30% до 2030 года. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, где она представила совместную с США инициативу по метану.

"Метан - это один из видов газа, выбросы которого мы можем сократить в первую очередь", - заявила она. - Я рада сообщить, что уже 80 стран мира присоединились к инициативе ЕС и США о сокращении его выбросов на 30% к 2030 году".

По словам фон дер Ляйен, в вопросе сокращения выбросов метан - "это фрукт, висящий на нижней ветке", или самая доступная цель. "Метан способствует глобальному потеплению в 80 раз больше, чем углекислый газ, поэтому у нас есть необходимость действовать срочно", - сказала она.

По ее словам, сокращение выбросов метана позволит дать значительный эффект в краткосрочной перспективе, чтобы лимитировать глобальное потепление климата 1,5 градусами.