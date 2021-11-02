ФАС предложила авиакомпаниям активнее закупать керосин на бирже для сдерживания его цены

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила авиакомпаниям активнее использовать биржевые механизмы, что приведет к насыщению внутреннего рынка авиакеросином и понижению начальных максимальных цен при проведении закупочных процедур, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Антимонопольная служба рекомендует авиакомпаниям активнее закупать авиатопливо на биржевых торгах, потому что это обеспечит прямую цепочку "производитель - потребитель". Если авиакомпании начнут выходить на биржевые торги и использовать биржевые индикаторы при формировании начальных максимальных цен, ценообразование станет прозрачнее, а это один из способов сдерживания цен", - отметили в ФАС.

1 ноября биржевая цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов выросла за день на 2,3%, до 58,27 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость этого вида топлива вновь обновила рекорд, достигнутый 27 октября (58,12 тыс. рублей за тонну).