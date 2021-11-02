{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС предложила авиакомпаниям активнее закупать керосин на бирже для сдерживания его цены

Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей по территориальному европейскому индексу по итогам торгов 1 ноября выросла за день на 2,3%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила авиакомпаниям активнее использовать биржевые механизмы, что приведет к насыщению внутреннего рынка авиакеросином и понижению начальных максимальных цен при проведении закупочных процедур, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Антимонопольная служба рекомендует авиакомпаниям активнее закупать авиатопливо на биржевых торгах, потому что это обеспечит прямую цепочку "производитель - потребитель". Если авиакомпании начнут выходить на биржевые торги и использовать биржевые индикаторы при формировании начальных максимальных цен, ценообразование станет прозрачнее, а это один из способов сдерживания цен", - отметили в ФАС.

1 ноября биржевая цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов выросла за день на 2,3%, до 58,27 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость этого вида топлива вновь обновила рекорд, достигнутый 27 октября (58,12 тыс. рублей за тонну).

Теги
Россия
Информацию, передаваемую гражданами при звонке на номер "112", защитят от мошенников
Проект приказа Минцифры определяет порядок защиты сетей связи и информационных систем операторов от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации
Читать полностью