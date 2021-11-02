Иран планирует в течение двух недель возобновить экспорт нефтепродуктов

ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана рассчитывают в двухнедельный срок возобновить экспорт нефтепродуктов из исламской республики. Об этом заявил во вторник министр нефти Джавад Оуджи.

"Полагаю, что в течение двух недель мы возобновим экспорт нефтепродуктов", - сказал он. Министр добавил, что "ситуация с продажей [иранской] нефти значительно улучшилась". Его выступление транслировало государственное телевидение страны.

Экспорт нефтепродуктов из Ирана был ограничен в июле-августе по указанию администрации Хасана Роухани, занимавшего в тот момент пост президента. Уходящий кабинет министров распорядился заполнить резервуары для хранения нефтепродуктов на всех распределительных и экспортных терминалах.

22 сентября Оуджи заявил, что власти республики намерены инвестировать $145 млрд в нефтяную промышленность в течение четырех - восьми лет. Кроме того, по его словам, одной из задач правительства нынешнего президента Эбрахима Раиси станет укрепление позиций Тегерана в ОПЕК.