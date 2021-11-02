Акции Tesla упали после слов Маска о том, что сделка с Hertz не утверждена

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Акции основанной Илоном Маском компании Tesla, занимающейся производством автомобилей, падали на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи более чем на 3% после слов предпринимателя о том, что контракт с Hertz на покупку 100 тыс. электромобилей не подписан. Вскоре, однако, они уже отыграли значительную часть снижения, свидетельствуют данные торговой площадки.

В ночь на вторник Маск в Twitter прокомментировал быстрый рост акций Tesla на протяжении последних двух недель, начавшийся после того как агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о планах Hertz приобрести 100 тыс. электромобилей. "Если это хоть частично происходит из-за Hertz, то я хотел бы подчеркнуть, что пока никакой контракт не подписан. Спрос на автомобили Tesla значительно превышает предложение, так что мы будем продавать их Hertz на тех же основаниях, что и другим потребителям. Сделка с Hertz не оказывает никакого влияния на нашу экономику", - отметил предприниматель.

После открытия торгов в 09:30 (16:30 мск) акции Tesla упали более чем на 3%, затем частично отыграли снижение - по сравнению с уровнем открытия оно на 17:40 мск составляло 1,32%.

После появления информации о планах компании по прокату автомобилей Hertz по закупке электрокаров у Tesla капитализация созданной Маском компании превысила $1 трлн. Tesla установила рекорд по скорости преодоления этой знаковой отметки. В понедельник Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $300 млрд.