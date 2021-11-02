Премьеры РФ и Казахстана обсудили совместные проекты и маршрут "Европа - Западный Китай"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его казахстанский коллега Аскар Мамин во вторник обсудили совместные проекты и транспортно-логистический маршрут "Европа - Западный Китай". Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина РФ.

"Главы правительств России и Казахстана продолжили переговоры в координационном центре правительства. Стороны обсудили совместные проекты, отдельное внимание уделили вопросам транспортно-логистического маршрута "Европа - Западный Китай", - говорится в сообщении.

Международная трасса "Европа - Западный Китай" - это транснациональный инфраструктурный проект, призванный укрепить экономические и культурные связи между Европой и Азией. Значительная часть маршрута проходит через территории России и Казахстана.

Как ранее сообщила пресс-служба кабмина Казахстана, Мишустин и Мамин в координационном центре правительства РФ обсудили вопросы "опережающего развития транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала двух стран и региональной транспортной взаимосвязанности".

Мамин отметил высокую динамику развития торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества Казахстана с Россией на фоне активного восстановления национальных экономик двух стран. "За 8 месяцев текущего года товарооборот между странами вырос на 27% до $14,7 млрд. По итогам 2021 года стороны намерены довести данный показатель до $20 млрд", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, в Казахстане действует свыше 10 тыс. предприятий с участием российского капитала, что составляет 36,1% от общего числа предприятий с иностранным участием. В сфере промышленной кооперации реализуются восемь совместных крупных проектов на сумму $1,7 млрд.

До этого премьеры провели переговоры в Доме правительства в Москве. Они уделили большое внимание торгово-экономическому и инвестиционному двустороннему сотрудничеству, а также совместным усилиям России и Казахстана по борьбе с коронавирусом.

В предыдущий раз главы правительств проводили рабочую встречу в августе в Нур-Султане. Мамин тогда также показал Мишустину центр управления офиса цифрового правительства республики.