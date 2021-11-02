Премьер Индии Моди обсудил с Биллом Гейтсом перспективы сотрудничества в области экологии

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел во вторник встречу с американским предпринимателем и общественным деятелем Биллом Гейтсом. Как сообщает МИД Индии на официальном сайте, на встрече обсуждались возможности активизации сотрудничества в рамках инициативы Mission Innovation.

"Премьер-министр выразил признательность за работу, проводимую Фондом Билла и Мелинды Гейтс в Индии. Билл Гейтс проинформировал премьер-министра о прогрессе в Mission Innovation. Они обсудили пути активизации деятельности в Индии в рамках Mission Innovation", - говорится в сообщении по итогам встречи, прошедшей на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Обсуждались также многообещающие возможности в таких областях, как экологически чистый водород, авиационное топливо, хранение аккумуляторов и исследования в области вакцин", - указывает индийское внешнеполитическое ведомство.

Mission Innovation - это глобальная инициатива, инициатором которой стал Билл Гейтс в 2015 году, ее цель - увеличение государственных и частных инноваций в области экологически чистой энергии для решения проблемы изменения климата.