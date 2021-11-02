Единая биометрическая система может приобрести статус госсистемы с 30 декабря 2021 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минцифры предлагает перевести Единую биометрическую систему (ЕБС) в статус государственной информационной системы с 30 декабря 2021 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, с 30 декабря 2021 г. приобретает статус государственной информационной системы" , - отмечается в документе.

В пояснительной записке к документу уточняется, что ЕБС позволяет проводить достоверную удаленную идентификацию и (или) аутентификацию физических лиц при предоставлении государственных услуг, а также иных услуг и сервисов.

Единая биометрическая система - цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности.