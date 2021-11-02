{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Единая биометрическая система может приобрести статус госсистемы с 30 декабря 2021 года

В пояснительной записке уточняется, что ЕБС позволяет проводить достоверную удаленную идентификацию и (или) аутентификацию физических лиц при предоставлении государственных услуг, а также иных услуг и сервисов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минцифры предлагает перевести Единую биометрическую систему (ЕБС) в статус государственной информационной системы с 30 декабря 2021 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, с 30 декабря 2021 г. приобретает статус государственной информационной системы" , - отмечается в документе.

В пояснительной записке к документу уточняется, что ЕБС позволяет проводить достоверную удаленную идентификацию и (или) аутентификацию физических лиц при предоставлении государственных услуг, а также иных услуг и сервисов.

Единая биометрическая система - цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности.

Теги
Россия
Власти разместили тендер на строительство моста через Волгу в Твери за 13 млрд рублей
Работы планируется завершить в ноябре 2025 года
Читать полностью