Россельхознадзор сообщил о сокращении импорта инкубационного яйца

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор отмечает снижение импорта инкубационного яйца на фоне стабильного внутреннего производства, говорится в сообщении ведомства.

"Импорт Россией из зарубежных стран инкубационного яйца сокращается. По состоянию на 29 октября 2021 года, в страну ввезено 564,4 млн яиц, используемых для создания родительского стада сельскохозяйственной птицы. Этот показатель на 13,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда в РФ было поставлено 640,1 млн инкубационных яиц", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным Россельхознадзора, внутреннее производство находится на стабильном уровне. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2020 году в России было произведено 2,768 млрд инкубационных яиц. В 2021 году, по прогнозу ИКАР, этот показатель может достичь 2,811 млрд. "По данным из открытых источников, в России в текущем году реализуются проекты по производству инкубационного яйца, кроме того, промышленные предприятия постепенно переориентируются на работу по принципу закрытого цикла с использованием собственных инкубаториев и репродукторов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продовольственная независимость по этой категории товаров позволит производителям мяса птицы избежать издержек из-за перебоев с поставками и сократит риски заноса опасных заболеваний с инкубационным яйцом. "Это особенно актуально на фоне ухудшающейся эпизоотической обстановки по гриппу птиц в Евросоюзе (более 2,5 тыс. вспышек в 2021 году), на страны-члены которого приходится более 70% от общего объема импорта", - заключили в Россельхознадзоре.