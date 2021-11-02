Власти разместили тендер на строительство моста через Волгу в Твери за 13 млрд рублей

ТАСС, 2 ноября. Комитет государственного заказа Тверской области разместил тендер на строительство Западного моста через Волгу в Твери. Начальная цена закупки составит порядка 13,3 млрд рублей, следует из данных на портале госзакупок.

Как следует из размещенной информации, работы планируется завершить в ноябре 2025 года.

Итоги конкурса планируется определить 6 декабря. Начальная стоимость закупки - около 13,3 млрд рублей. Длина моста составит 349,5 метра.

Как сообщалось ранее, проектом строительства предусмотрено устройство транспортной развязки на Петербургском шоссе с реконструкцией автодорожного путепровода ("Горбатка") и транспортной развязки на Комсомольской площади с реконструкцией железнодорожного путепровода через проспект Калинина.

Сейчас в Твери действуют четыре моста через Волгу, они соединяют Заволжский район, находящийся на левом берегу реки, с остальными районами города. Новый Западный мост соединит Пролетарский и Заволжский, разгрузив тем самым центр Твери.

Как сообщалось, строительство Западного моста обсуждалось в Москве на встрече президента РФ Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени 15 декабря 2020 года. Глава государства дал поручение, чтобы работы начались уже в 2021 году. Сообщалось, что по планам более 80% от общей стоимости проекта будет профинансировано из федерального бюджета, остальная часть - из бюджета Тверской области.