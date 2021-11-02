Информацию, передаваемую гражданами при звонке на номер "112", защитят от мошенников

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Информация, которая передается по сетям связи при обращении граждан на единый номер вызова служб экстренного реагирования "112", будет защищена от мошенников. Соответствующий проект приказа Минцифры РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа определяет порядок защиты сетей связи и информационных систем операторов связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации при функционировании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", - отмечается в документе.

В Минцифры ТАСС пояснили, что документ структурирует существующие нормы и требования в области защиты информации при функционировании системы "112", это позволит операторам связи и операторам системы организовать информационное взаимодействие с учетом всех необходимых норм и требований по информационной безопасности.

"При обращении граждан на номер "112", а также при взаимодействии служб - участников проекта "112" по сетям передается много информации: персональные данные граждан, их местоположение, жалобы. Эта информация является очень чувствительной, поэтому требуется обеспечить ее защиту на самом высоком уровне", - сообщили в министерстве.

Проект приказа разработан в соответствии с пунктом 8 плана - графика подготовки проектов актов президента РФ, правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. Разработка документов, входящих в план-график, необходима для реализации норм федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 488-ФЗ "Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Номер "112" является в России единым номером вызова служб экстренного реагирования: пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, "Антитеррор".