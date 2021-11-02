Резидентами индустриального парка в Приморье хотят стать 30 корейских компаний

ТАСС, 2 ноября. 30 компаний из Южной Кореи рассматривают возможности стать резидентами индустриального парка компании LH Corporation в Приморском крае, сообщили журналистам в пресс-службе Минвостокразвития по итогам встречи министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с заместителем министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Пак Ки Ёном.

"Стороны обсудили ход реализации ряда перспективных проектов на территории Дальнего Востока. В их числе - создание индустриального парка компании LH Corporation в Приморском крае. В сентябре корейской стороной уже зарегистрировано юридическое лицо для реализации этого комплексного проекта. <…> 30 корейских компаний уже выразили интерес к получению статуса резидентов индустриального парка", - сказано в сообщении.

По словам Чекункова, проект будет значительным шагом вперед в развитии российско-корейского сотрудничества на Дальнем Востоке.

Ранее LH Corporation уже запускала индустриальные парки для корейских компаний за рубежом - в 2017 году такой парк создали в Кувейте, компания также работала над открытием подобной площадки в Мьянме.

Глава Минвостокразвития находится в Республике Корея с рабочим визитом и возглавляет российскую делегацию на форуме российско-корейского межрегионального сотрудничества, который пройдет 3-4 ноября в Ульсане.