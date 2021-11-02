В Дагестане намерены построить 35 газозаправочных станций к 2025 году

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана утвердили программу стимулирования использования газомоторного топлива и развития газозаправочной инфраструктуры, которая предполагает, в частности, строительство 35 дополнительных газозаправочных станций до 2025 года, сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики.

"Правительство Дагестана реализовало первый этап соглашения с компанией "Газпром газомоторное топливо. Региональный кабмин утвердил документ "Стимулирование использования газомоторного топлива и развития газозаправочной инфраструктуры в Республике Дагестан". Предполагается расширение парка автотранспортных средств на КПГ, увеличение количества газозаправочных станций (АГНКС) к 2025 году на 35 единиц, рост числа сервисных центров по переоборудованию и обслуживанию автомобилей на метане", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в правительстве республики, в настоящее время в Дагестане действуют две АГНКС компании "Газпром газомоторное топливо" в Махачкале и Дербенте, еще 22 газозаправочные станции принадлежат частным операторам. "Среднесрочным планом компании "Газпром газомоторное топливо" предусмотрено строительство четырех объектов до конца 2024 года", - добавили в пресс-службе.

Соглашение между правительством Республики Дагестан и компанией "Газпром газомоторное топливо" о сотрудничестве в части расширения использования природного газа в качестве моторного топлива было подписано в июне в ходе Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили глава региона Сергей Меликов и генеральный директор компании Тимур Соин.