Минвостокразвития презентовало Южной Корее планы по режиму преференций на Курилах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития презентовало представителям Южной Кореи планы по реализации особого преференциального режима на Курилах, сообщили журналистам в пресс-службе министерства по итогам встречи министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с заместителем министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Пак Ки Ёном.

"Корейской стороне презентованы льготы и преференции для инвесторов, которые планируется создать на Курильских островах. По поручению президента России Владимира Путина правительством РФ разрабатывается особый налоговый режим, предполагающий освобождение от налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, землю и транспорт", - сказано в сообщении Минвостокразвития.

В ходе встречи был отмечен успешный опыт российско-корейского торгово-экономического сотрудничества, который может быть тиражирован при реализации проектов в разных отраслях. В частности, корейские компании участвуют в развитии судостроительного комплекса "Звезда", который создан в Приморском крае. При участии корейской компании Samsung Heavy Industries создано совместное предприятие для управления проектами строительства на российской судоверфи челночных танкеров дедвейтом от 42 тыс. тонн. Подписан контракт на проектирование судов-газовозов для проекта Арктик СПГ-2.

В пресс-службе отметили, что ряд корейских компаний выступает в проектах, реализуемых на Дальнем Востоке, поставщиками технологий, оборудования, а также оказывают услуги по обучению персонала.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что особый режим на Курилах может быть введен в январе 2023 года. Законопроект может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию.