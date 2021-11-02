Индексы Мосбиржи и РТС 2 ноября снизились на 0,33-0,87%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник двигался в смешанной динамике. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,33%, до 4207,53 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,87%, до 1850,83 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:38 мск вырос на 0,06%, до 71,63 рубля, евро - на 0,06%, до 82,99 рубля.

Участники торгов во вторник проявляют осторожность перед важными событиями недели (заседание ФРС, встреча ОПЕК +), а также реагируют на усиление ценовой волатильности в нефти, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день потерял около 0,27% и торгуется в районе $84,17 за баррель.

Резервный банк Австралии сегодня оставил процентную ставку без изменений, намекнув тем не менее на возможность более раннего, чем ожидается, повышения ставок. Между тем, эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается из-за распространения новых штаммов коронавируса. "Число выявленных случаев заражения COVID-19 за прошедшую неделю превысило 3 млн, чего не было с конца сентября", - отметил эксперт.

Поддержку рынку, между тем, оказывает информация о том, что глава Минфина США Джанет Йеллен предложила конгрессменам-демократам задействовать одно из положений бюджетного законодательства, так называемый параграф 304, добавил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. "Он позволяет внести дополнения в уже принятую бюджетную резолюцию, что разрешит увеличить потолок госдолга без угрозы блокировки этой инициативы республиканским меньшинством", - пояснил он.

Прогноз на 3 ноября

В среду участники торгов продолжат сохранять сдержанность перед объявлением итогов заседания ФРС. "На этот раз мы, вероятнее всего, услышим официальное анонсирование сворачивания программы количественного смягчения (QE)", - считает Александр Бахтин.

Также в среду с речью выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В середине недели ожидается и выход большого количества важной экономической статистики, в том числе октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin, данные по безработице в еврозоне в сентябре, больший блок макроданных из США - изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за октябрь, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за минувший месяц, объем промышленных заказов в сентябре, изменение запасов сырой нефти и нефтепродуктов за неделю от EIA. Также в фокусе останутся финансовые результаты компаний в рамках сезона отчетностей за третий квартал 2021 года.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 3 ноября может формироваться в пределах 4150-4270 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 70,7-72,2 рубля.

Целевые диапазоны закрытия торгов "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4150-4230 пунктов, а также 70,90-72,50 рубля и 82,60-83,85 рубля соответственно.