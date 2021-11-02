СМИ: Киев запросил импорт электроэнергии из Белоруссии из-за нехватки мощности ТЭС

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Украина обратилась к Белоруссии с просьбой экстренно осуществить поставки электроэнергии в страну из-за нехватки мощности собственных тепловых электростанций, вызванной дефицитом угля. Об этом сообщило во вторник издание "Страна" со ссылкой на источники на энергорынке Украины.

Отмечается, что это является вынужденной мерой "из-за дефицита резерва поддержки частоты". По данным издания, импорт электроэнергии из Белоруссии планируется завершить в 21:00 мск. При этом уточняется, что стороны ведут переговоры о возможности возобновления коммерческого импорта электроэнергии из Белоруссии с 5 ноября. По предварительным данным, коммерческий импорт может составить 400 МВт, а компанией-импортером выступит фирма "ТЕТ - Групп", которая будет приобретать соответствующий доступ к межгосударственным линиям электропередачи на так называемых суточных аукционах.

В Минэнерго Украины, а также в компании - операторе энергосистемы страны "Укрэнерго" пока не комментируют ситуацию.

В конце октября оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии. Еще 15 МВт приобрела компания "Электро комьюнити". Между тем коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии пока не возобновлялись. На этом же аукционе восемь компаний выкупили доступную мощность для импорта электроэнергии из России на Украину в ноябре мощностью 2 200 МВт.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил во вторник, что соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены. Ранее во вторник Минэнерго Белоруссии сообщило, что по запросу Украины в рамках договора об оказании аварийной помощи производятся поставки электроэнергии на украинскую территорию. Отмечалось, что поставки начались с 14:00 мск, их мощность составляет 500 МВт.