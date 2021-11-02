Более 500 объектов общепита в Чувашии получили статус зон covid-free

ТАСС, 2 ноября. Статус зон covid-free присвоили более 500 заведениям общепита в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой министерства экономического развития и имущественных отношений республики.

Ранее власти Чувашии приостановили в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября работу заведений общепита, за исключением объектов с площадью зала обслуживания более 150 кв. м, получивших статус зон covid-free. Чтобы его получить, руководители учреждений должны самостоятельно подать декларацию о соблюдении правил деятельности. С 11 октября доступ на предприятия общественного питания республики могут предоставить только вакцинированным от коронавируса, недавно перенесшим инфекцию, либо имеющим отрицательный ПЦР-тест.

"Свыше 500 объектов общепита в Чувашии получили статус covid-free. Такие данные на онлайн-брифинге для предпринимателей привел вице-премьер [региона] Дмитрий Краснов", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, большинство объектов вошли в этот реестр за последние две недели. По словам Краснова, чтобы обезопасить сферу потребительского рынка в регионе, должны быть привиты порядка 40 тыс. работников, отметили в ведомстве.

"Хочу поблагодарить предприятия общепита за то, что они самые ответственные с точки зрения реагирования на принимаемые меры. Порядка 70% вакцинированных [работников] на предприятиях общепита", - приводятся слова Краснова в сообщении.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявили 38 172 случая коронавируса. Выздоровели 33 459 человек, умерли 2 794 пациента с подтвержденной инфекцией.