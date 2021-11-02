Владеющая брендом "Ростелекома" в Армении компания выставила на торги 100% своих акций

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Закрытое акционерное общество GNC-ALFA, представляющее бренд "Ростелеком" в Армении, выставило на продажу 100% своих акций и обратилось за разрешением на проведение сделки в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ). Об этом сообщила во вторник сообщила пресс-секретарь КРОУ Лиана Азизян.

"Комиссия обсудит сделку с компетентными органами. По результатам этих обсуждений в установленные законом сроки будет принято решение, состоится сделка или нет. Потенциальный покупатель - компания "Электрические сети Армении", которая хочет приобрести акции через Molitro Holdings Limited", - приводит агентство Арменпресс слова Азизян.

ЗАО GNC-ALFA с декабря 2012 года начала продвижение и продажу услуг связи на территории Армении под брендом Rostelecom. Оптоволоконная сеть компании покрывает 80% территории страны и имеет протяженность свыше 2,5 тыс. км. Владельцем компании "Электрические сети Армении" является российский бизнесмен Самвел Карапетян.