Facebook откажется от системы распознавания лиц

"Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Люди, которые соглашались [на ее использование], больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании Meta, которой принадлежит соцсеть. 28 октября компания Facebook была переименована в Meta.

В компании отметили "многочисленные вопросы", которые возникают в связи с использованием этой функции. "Из-за этой неопределенности мы сочли правильным ограничить использование распознавания лиц", - отмечается в сообщении.

После отключения функции исчезнет ряд возможностей Facebook. Например, владельцы аккаунтов перестанут получать уведомления, когда кто-то будет выкладывать видео или фото с их участием, не отмечая их. Кроме того, соцсеть больше не будет предлагать пользователям отметить того или иного человека на фотографии перед ее публикацией. Эти опции перестанут быть доступны в ближайшие недели.

Технология распознавания лиц работает в Facebook с 2010 года. Она анализирует фото и видео, на которых отмечен пользователь, а также фото профиля и создает уникальный шаблон. С его помощью соцсеть "узнает" этого человека на других фото, видео и видеотрансляциях. Шаблон используется лишь в том случае, если пользователь включил функцию распознавания лиц. По данным руководства соцсети, более трети его активных пользователей пользуются этой системой.

Ранее пользователи жаловались, что технология позволяет администрации Facebook собирать и хранить их биометрические данные. Например, в 2015 году группа жителей штата Иллинойс подала коллективный иск к компании - владельцу соцсети, тогда еще называвшейся Facebook. Корпорацию обвинили в сборе биометрических данных без согласия пользователей, что нарушало законы штата. В 2021 году стороны достигли договоренности о выплате компанией компенсации: каждый из истцов должен был получить от Facebook не менее $345. Всего компания обязалась выплатить $650 млн.