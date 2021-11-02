Байден и принц Чарльз на полях конференции в Глазго обсудили борьбу с изменением климата

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и принц Уэльский Чарльз во вторник провели встречу на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго.

"Президент Байден и принц Чарльз обсудили важность глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата. Они подчеркнули необходимость амбициозных обязательств и конкретных действий со стороны партнеров по всему миру, а также обсудили инициативы принца Чарльза по привлечению частного сектора к [решению вопросов обеспечения] устойчивости [окружающей среды]", - заявил по итогам встречи представитель администрации США высокого ранга, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Американский лидер также "подтвердил прочность связей" между двумя странами и поблагодарил Великобританию за организацию конференции в Глазго. "Он [Байден] высоко оценил внимание королевской семьи к решению климатических проблем, в особенности активность принца Чарльза в сфере экологии за последние полвека", - добавил американский чиновник.