Вопрос вылета перенаправленных в Нижний Новгород рейсов находится на контроле Росавиации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вопрос вылета перенаправленных в Нижний Новгород из-за тумана рейсов находится на контроле Росавиации, сообщили журналистам в пресс-службе федерального агентства.

"По данным на 19:30 мск три воздушных судна вылетели в пункт назначения - Москву. Ведется работа по организации вылетов других воздушных судов. Все службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения. Вопрос находится на контроле Росавиации", - сообщили в агентстве.

Такое количество самолетов в десятки раз превышает нормативную пропускную способность аэропорта, сообщил ТАСС источник в одном из московских аэропортов. "Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и сейчас они обслуживаются в порядке очереди", - отметил он.

По словам губернатора области Глеба Никитина, в аэропорту остаются около 1,5 тыс. человек. Как сообщалось ранее, для всех пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуют размещение в гостиницах города.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман, по данным МЧС, в столице он продержится до конца дня 2 ноября. По состоянию на 17:00 мск, 73 самолета не смогли сесть в аэропорту назначения из-за погодных условий в Москве и ушли на запасные аэродромы.