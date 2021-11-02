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Украина запросила аварийную помощь у Словакии из-за дефицита мощности в энергосистеме

Кроме того, в пресс-службе "Укрэнерго" заверили, что не планируют отключать ни промышленных, ни бытовых потребителей
© AP Photo/Petr David Josek

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Украина вслед за экстренным запросом помощи у Белоруссии о поставках электроэнергии попросила Словакию направить необходимые мощности через Бурштынский энергоостров.

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"Аварийку в Бурштынский энергоостров из Словакии в 100 МВт подтверждаем", - ответили во вторник в пресс-службе "Укрэнерго" на запрос агентства УНИАН.

В компании заверили, что не планируют отключать ни промышленных, ни бытовых потребителей, а необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме страны.

Аварийная помощь затребована на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании "Центрэнерго" не работает. Запас угля на государственных ТЭС составляет менее 100 тыс. тонн, что ниже минимально гарантированного уровня. В течение сентября - октября государственные ТЭС работали на минимальных мощностях: по одному энергоблоку на каждой электростанции.

Ранее во вторник Украина обратилась к Белоруссии с просьбой экстренно поставить электроэнергию из-за нехватки мощности собственных тепловых электростанций, вызванной дефицитом угля.

В состав генерирующих мощностей Бурштынского острова входят Бурштынская тепловая электростанция (Ивано-Франковская область), Калушская теплоэлектроцентраль (Ивано-Франковская область) и Теребля-Рикская гидроэлектростанция (Закарпатская область), общая генерация которых оценивается в 1950 МВт. Электросеть острова расположена в границах Закарпатской и частично Ивано-Франковской и Львовской областей. "Остров" в большей степени интегрирован в Европейскую энергетическую систему UCTE, чем в Объединенную энергосистему Украины.

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