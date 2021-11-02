Общепит в ростовских гостиницах возобновит работу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Расположенные в гостиницах Ростовской области рестораны и кафе возобновят предоставление услуг гостям и сотрудникам. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Изменения в ранее введенные в Ростовской области ограничения утвердил губернатор региона Василий Голубев.

"Новый документ уточняет <…> работу предприятий общепита в период с 1 по 7 ноября в части организации деятельности пунктов общественного питания, которые расположены в гостиницах и иных средствах размещения. В указанный период гостиничные кафе и рестораны смогут оказывать услуги общественного питания постояльцам, а также работникам этих гостиниц", - говорится в сообщении.

При этом для остальных граждан в гостиничных кафе будет доступна только дистанционная покупка продукции, добавили в пресс-службе. Предприятия общепита, расположенные в гостиницах, смогут возобновить работу 3 ноября.

Ранее власти ужесточили ограничения, введя запрет на работу ряда организаций с 28 октября по 7 ноября. Кроме того, с 1 по 7 ноября приостановили работу предприятий общественного питания. Власти региона также снизили возрастной порог по самоизоляции пожилых людей с 65 лет до 60 лет и обязали непривитых жителей области, покидающих регион более чем на трое суток, сдать ПЦР-тест после возвращения.

Ростовская область занимает шестое место среди регионов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 157 357, выздоровели после заражения 133 102 человека, умерли 7 806. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. В области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения.