Ситуация в энергетике Молдавии восстановилась после заключения контракта с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Ситуация в энергетике Молдавии пришла в норму уже на второй день после того, как "Газпром" возобновил поставки газа в республику, сообщил во вторник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.

"Все возвращается на круги своя. Давление на всех участках системы передачи "Молдоватрансгаз" выше критических значений и продолжает расти", - написал он на своей странице в Facebook. По его словам, за сутки объем поставок газа в страну вырос более чем вдвое - с 5,7 млн до 14,2 млн куб. м. Это позволило подключить к отоплению подавляющее большинство домов и учреждений в Кишиневе, Бельцах, других населенных пунктах.

Спыну также сообщил, что правительству теперь необходимо решить ряд задач, чтобы окончательно преодолеть энергетический кризис и создать условия для отмены введенного из-за нехватки газа чрезвычайного положения в стране. Среди таких задач он отметил переход энергопредприятий с использования мазута из госрезерва на газ, пополнение запасов топлива, компенсацию объемов газа, взятых из газотранспортной системы Украины и Румынии, компенсацию объема потребляемой электроэнергии из энергосистемы Украины за счет увеличения производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Молдавия и "Газпром" согласовали в пятницу вечером продление контракта на поставку топлива на пять лет, после чего подача российского газа в республику была возобновлена в полном объеме. Прежний контракт истек 30 сентября, после чего республика покупала газ по продленному на месяц временному контракту по цене $790 за 1 тыс. куб. м. Из-за того, что "Газпром" без контракта не мог заполнить на полную мощность трубопровод через территорию Украины, в Молдавию поставлялось только 67% необходимого объема газа. Из-за этого давление в трубопроводе упало до критических отметок, парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября. Для баланса в газопроводе республика покупала и одалживала газ в Польше, Румынии, на Украине и в других странах по средней цене в $994 за 1 тыс. куб. м.

По словам Спыну, новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году страна импортировала газ в среднем за $148. Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд куб. м (1,6 млрд приходится на Приднестровье). Это в среднем 8 млн куб. м в день без учета растущего потребления в зимний период.