Эксперты считают необходимым ужесточить ответственность за фальсификацию продуктов питания

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Административная ответственность для производителей фальсифицированных продуктов питания, в первую очередь поставляющих свою продукцию в образовательные учреждения, должна быть ужесточена в РФ. Такое мнение высказали эксперты во вторник в ходе итогового форума Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество".

"Считаю необходимым дополнить статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 14.43 ["Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов"] <…> мерой ответственности, согласно которой учредитель компании-производителя лишается права заниматься предпринимательской деятельностью на срок до трех лет в случае двукратного нарушения ГОСТа или техрегламента или дважды допустившего изготовление и реализацию поддельной продукции", - сказал председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий.

В настоящее время за нарушение требований технических регламентов ст. 14.43 КоАП предусмотрены штрафы до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей - для юридических. При нарушениях, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью граждан, штрафы составляют до 30 тыс. и 600 тыс. рублей соответственно, при повторном нарушении предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 700 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения - для юридических лиц.

По мнению члена общественной палаты Алтайского края, председателя правления региональной общественной организации "Союз пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края" Сергея Тастана, административную ответственность нужно вводить за несоблюдение ГОСТа в отношении пищевой продукции. "Можно много бороться, обеспечить общественный контроль, и когда мы доходим уже до судебной какой-то практики, а там выясняется, что ГОСТы несут рекомендательный характер, поэтому необходима еще одна инициатива - чтобы правительство и профильный орган федеральный, орган исполнительной власти зарегулировали обязательное императивное применение ГОСТ в отношении пищевой продукции", - добавил Тастан.

В свою очередь руководитель Общественного совета при Роспотребнадзоре Александр Мельцер считает, что статью 14.7 КоАП "Обман потребителей" также необходимо дополнить информацией, связанной с питанием школьников. "Это беспрецедентно, когда вещи, связанные с некачественным и небезопасным питанием, отмечаются в детских образовательных учреждениях", - отметил он.

Ранее Россельхознадзор сообщал о необходимости законодательно запретить предпринимателям, замеченным в производстве контрафактной и фальсифицированной продукции, ведение деятельности в пищевой и кормовой сферах. Ведомство предлагало обязать полностью раскрывать бенефициаров всех уровней при регистрации компаний, имеющих в сфере деятельности производство и обращение продуктов питания и кормов.

О форуме

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Мероприятие проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.