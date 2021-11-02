В Дагестане планируют построить крупное мясоперерабатывающее предприятие полного цикла

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют построить в центральной зоне республики крупное мясоперерабатывающее предприятие с полным циклом производства. Об этом сообщил ТАСС врио заместителя председателя правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В настоящее время у нас есть только один цех с полным циклом мясопереработки. Мы совместно с инвестором планируем построить в республике крупное мясоперерабатывающее предприятие полного цикла - от забоя скота до выпуска продукции в вакуумной упаковке, которая сегодня востребована рынком. Кроме того, из отходов будет производиться корм для домашних животных, впоследствии планируем наладить даже переработку шкур", - сказал Абдулмуслимов.

По его словам, новое предприятие предполагается разместить в центральной зоне республики, вблизи федеральной трассы "Ростов - Баку". Параметры будущего проекта уточняются. "Сейчас изучаем разные финансовые модели, параллельно разрабатываем технологическую модель, подбираем земельные участки", - пояснил врио вице-премьера.

Он добавил, что до 2030 года в северной, центральной и южной зонах республики также планируется построить три логистических центра с мощностями для хранения сельхозпродукции.