Украина изменит систему учета газа

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Верховная рада во вторник приняла законопроект, который предусматривает изменение системы учета газа с объемных единиц на энергетические. Документ вступит в действие 1 мая 2022 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на Украине и в странах Европейского союза действуют различные подходы к учету природного газа. На Украине учет ведется в кубических метрах, а в странах ЕС - в единицах энергии. Из-за этого существуют определенные административные трудности при оформлении импортированного газа из стран ЕС или его закачке в газохранилища в режиме таможенного склада.

"Более объективным является учет газа в энергетических единицах, поскольку обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа в сравнении с другими энергоносителями", - говорится в документе.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что подсчет объемов газа в энергоединицах используется почти во всем мире. "При подсчете в кубометрах не учитывается калорийность топлива, из-за чего в некоторых регионах на одни и те же цели может понадобиться разный объем. После перехода на энергоединицы платить придется только за количество потребленной энергии, а не за объем газа", - объяснил он.

Проектом закона предусматривается предоставление кабинету министров права принимать решение о переходе на расчеты и балансирование на рынке природного газа во время транспортировки, хранения, распределения, добычи, купли-продажи, поставки и потребления газа, в том числе таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении газа через таможенную границу Украины, в единицах энергии.