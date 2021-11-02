Белгородская область получит 156 млн рублей на финансирование социальных контрактов

БЕЛГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Белгородская область получит дополнительные 156 млн рублей на реализацию программы социальных контрактов до конца. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"На продление программы в область направят 156 млн рублей, благодаря этим средствам помощь получат еще более 1,5 тыс. белгородцев. На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в этом году в Белгородской области уже направили более 222 млн рублей, подписано 2 825 контрактов", - пояснил Гладков.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума. С 2021 года механизм социального контракта получил федеральное софинансирование во всех регионах. В 2022 году на социальные контракты направят 415 млн рублей. Планируется, что поддержку получат порядка 4 тыс. жителей региона.

"Очень востребованный механизм помощи тем, кто действительно находится в трудной жизненной ситуации. Надеюсь, что в этом году большое количество семей получит хороший стабильный доход к своему семейному бюджету", - добавил Гладков.