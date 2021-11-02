Председатель кабмина Аргентины обсудил с послом России сотрудничество между странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства Аргентины Хуан Мансур встретился с российским послом в республике Дмитрием Феоктистовым для обсуждения сотрудничества между странами в сфере транспорта и в других областях. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в Буэнос-Айресе.

"В ходе беседы обсуждались перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере железнодорожного транспорта", - сказали в диппредставительстве.

В августе гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа сообщил, что компания обсуждает с Аргентиной заключение контракта на поставку 70 электропоездов, кредит на который может предоставить правительство РФ. Сейчас в южноамериканской республике уже работает дочернее предприятие "Трансмашхолдинга" - "ТМХ-Аргентина". Оно выполняет контракты по ремонту локомотивов и пассажирских вагонов. Интерес к проектам в Аргентине также демонстрировали в РЖД.