Правительство внесло в Госдуму законопроект о требованиях к специальной почтовой связи

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект об определении термина "специальная почтовая связь" и требованиях к ней. Текст размещен в думской электронной базе.

Как указано в пояснительных материалах, сейчас вопросы, необходимые для бесперебойного оказания услуг специальной связи, законодательно не урегулированы. Это вызывает проблемы в правоприменительной практике, в том числе при хранении и использовании оружия сотрудниками Главного центра специальной связи (ГЦСС).

Согласно законопроекту, специальная почтовая связь - это "вид почтовой связи, представляющий собой единый производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку (транспортирование) и вручение отправлений специальной почтовой связи". Устанавливается правовой статус ГЦСС как организации почтовой связи, осуществляющей перевозку и доставку отправлений, содержащих относящиеся к государственной тайне сведения и предметы.

Документом предусматривается, что пользователями услуг специальной почтовой связи могут выступать органы государственной власти РФ, региональные органы власти, органы местного самоуправления и юридические лица. Законопроектом закреплено, что порядок оказания услуг специальной почтовой связи устанавливается кабмином. Отправления специальной почтовой связи являются неприкосновенными и не подлежат досмотру и задержанию.

В законопроекте указано, что ГЦСС получит право в рамках законодательства транспортировать драгоценные металлы и камни, а также изделия из них, денежные знаки, иностранную валюту, опасные грузы, наркотические средства, психотропные вещества, оружие, продукцию военного назначения и др.