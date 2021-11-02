Власти Югры одобрили бюджет на 2022 год с дефицитом в 33,5 млрд рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. При общем доходе на 2022 год в 251,2 млрд рублей расходы составят 284,7 млрд рублей, в связи с чем дефицит бюджета предполагается в размере 33,5 млрд рублей, сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО во вторник.

"Объем доходов бюджета на 2022 год составляет 251,2 млрд рублей, на 2023 год - 259 млрд, 2024 год - 261,4 млрд рублей. По отношению к 2021 году прогнозируется рост доходов бюджета автономного округа: в 2022 году - на 11%, в 2023 году - 3,1%, в 2024 году - на 0,9%. <...> В целом расходы бюджета Югры на 2022 году сформированы в объеме 284,7 млрд рублей, 2023 год - 292 млрд, 2024 год - 275,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Основные ресурсы бюджета направят на финансирование социальных обязательств - порядка 70% его расходной части. Также в числе приоритетов бюджета - достижение результатов показателей национальных проектов. На эти цели на трехлетний период предусмотрено около 98 млрд рублей.

"Бюджет автономного округа сбалансирован с учетом требований бюджетного законодательства и принятых в Югре ограничений по уровню долговой нагрузки, что позволит региону оставаться в числе субъектов России с высокой долговой устойчивостью", - цитирует департамент заместителя губернатора, директора окружного департамента финансов Веру Дюдину.

После одобрения правительством проект бюджета направлен на рассмотрение в окружную Думу.

Ранее сообщалось, что власти Югры планируют снизить дефицит бюджета с 49,7 млрд рублей по итогам 2021 года до 14,3 млрд рублей к концу 2024 года.