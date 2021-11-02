"Газпром" и "РусГазДобыча" создали СП для разработки Тамбейского месторождения на Ямале

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. "Газпром" и "Русгаздобыча" создали на паритетной основе совместное предприятие для разработки Тамбейского месторождения на Ямале, говорится в сообщении "Газпрома".

"Газпром" и "Русгаздобыча" создали совместное предприятие для разработки Тамбейского месторождения на Ямале. Сегодня зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Тамбей", созданное на паритетной основе ООО "Газпром недра" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром") и АО "Русгаздобыча", - сказано в сообщении. Компания зарегистрирована сегодня в Новом Уренгое.

СП будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения на полуострове Ямал, начало добычи запланировано на 2026 год. Лицензии на пользование участками недр, на которых расположено месторождение, будут переданы из "Газпром недр" в "Газпром добычу Тамбей" в 2022 году.

"Газпром" отмечает, что газ Тамбейского месторождения характеризуется высоким содержанием этана, поэтому оно, наряду с месторождениями Надым-Пур-Тазовского региона, станет сырьевой базой для комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге.

Тамбейское месторождение расположено на полуострове Ямал в границах трех лицензионных участков, принадлежащих ПАО "Газпром", - Западно-Тамбейского, Северо-Тамбейского и Тасийского и является крупнейшим по запасам на полуострове. Запасы месторождения составляют более 5,2 трлн куб. м газа и 481 млн т нефти и газового конденсата. Транспортироваться газ будет по специально выделенным для этансодержащего газа магистральным газопроводам.