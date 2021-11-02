Байден заявил, что рост цен на топливо вызван нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычи

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что рост цен на топливо на мировом рынке обусловлен главным образом нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычи нефти. С таким утверждением американский лидер выступил во вторник, выступая на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

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"Во-первых, важная причина повышения цен - это то, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок", - сказал он, отвечая на вопрос о повышении стоимости многих товаров. "Я знаю, что вам это известно", - добавил глава администрации США.

"Во-вторых, если обратить внимание на стоимость бензина, на стоимость нефти - это последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти, - считает глава администрации США. - Увидим, что произойдет на этом направлении, скорее, раньше, нежели позднее".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, комментируя слова Байдена о том, что страны ОПЕК+ должны нарастить объемы добычи нефти, призвал дождаться следующих консультаций организации.