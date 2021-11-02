Байден обвинил Россию и Китай в игнорировании проблем климата

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Отказ руководства России и Китая от очного присутствия на саммите Группы двадцати (G20) в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго был ошибкой. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, выступая во вторник на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках COP26.

Его попросили прокомментировать тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетил G20 и COP26. "Я отмечал, что отсутствие Китая, России и Саудовской Аравии - это проблема", - утверждал президент. "Мы появились [на форумах]. И своим появлением мы оказали глубокое влияние на то, как, я думаю, остальной мир смотрит на Соединенные Штаты и их роль лидера", - полагает глава Белого дома.

"Я думаю, что это было большой ошибкой, откровенно говоря, что Китай не появился [на обоих форумах]. Остальной мир будет смотреть на Китай и спрашивать, какую ценность он [Китай] представляет? И они потеряли способность влиять на людей во всем мире и на всех людей здесь, на COP26. Точно так же я бы высказался и в отношении России", - утверждал Байден.

"Тот факт, что Китай, по понятным причинам пытаясь отстаивать новую роль <...> мирового лидера, не появляется. Да ладно вам! Климат - это самое важное, что привлекает внимание всего мира. Повсюду", - заявил глава вашингтонской администрации позднее.

Кроме того, он заявил о "молчании" Москвы в вопросе борьбы с изменением климата. "То же самое с [президентом РФ Владимиром] Путиным, в России. Знаете, у него тундра горит. Тундра в буквальном смысле горит. У него [в стране] серьезные, серьезные проблемы с климатом, но он молчит о готовности сделать что-то", - утверждал Байден.