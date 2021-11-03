Данные по доходам и расходам населения за 2018-2020 годы пересмотрят

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018-2020 годы будут опубликованы в марте 2022 года. Об этом сказано в презентации об итогах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития, с которым ознакомилась газета "Известия" .

Отмечается, что корректировки будут произведены в результате изменения методов расчета объема платных услуг населению, а также доходов и расходов граждан с учетом дополнительных источников трат и сбережений.

Как пояснили "Известиям" в Росстате, при оценке платных услуг теперь будут учитывать ряд новых источников информации: доходы самозанятых, новые виды сервисов, получившие развитие на фоне пандемии - например, каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры. Кроме этого, планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT с 2022 года, пишет газета. Речь идет об онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы, облачных хранилищах.

В методике оценки доходов и расходов россиян тоже расширят список наблюдаемых источников, сообщили газете Росстате. Будут приняты во внимание данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса, пишет газета.

В Росстате пояснили "Известиям", что модификация системы статистического учета стала следствием развития экономики, формирования новых моделей потребления и роста инвестиционной активности. "Нововведения позволят точнее оценивать баланс доходов и расходов, анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать возможные последствия тех или иных решений", - рассказали газете в службе. Там также добавили, что до конца следующего года нельзя говорить об изменениях показателей, так как это определится совокупностью результатов сразу по нескольким направлениям работы. В Минэкономразвития на запрос "Известий" не ответили.