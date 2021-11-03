Погрузка на сети ДВЖД за 10 месяцев выросла на 34%

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) фиксирует рост погрузки за 10 месяцев 2021 года на 34,2% по сравнению с прошлым годом, сообщает в среду пресс-служба ДВЖД. Причиной стало восстановление экономики после карантинного 2020 года.

"Погрузка в октябре 2021 года на Дальневосточной железной дороге составила 5,8 млн тонн, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погрузка за 10 месяцев 2021 года составила 54,7 млн тонн, что на 34,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Больше всего выросла погрузка черных металлов - в 1,5 раза, и каменного угля - в 1,6 раза. Также существенно выросла погрузка цемента и других строительных грузов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, железнодорожники связывают это с восстановлением экономики России после спада в 2020 году.

На прошлой неделе о росте на треть товарооборота России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона за первые восемь месяцев нынешнего года сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Восточноазиатском саммите.