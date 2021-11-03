Клубнику по томской "арктической" технологии начали выращивать в восьми регионах России

ТОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Технология томской компании "Глубокое солнце", которая разработала автоматизированные системы для выращивания клубники без почвы и солнечного света в условиях вечной мерзлоты, получила за два года распространение в восьми регионах РФ. В данный момент ей пользуются как на Крайнем Севере, в частности в Красноярском и Камчатском крах, так и в более южных, аграрных регионах, сообщил ТАСС вице-губернатор Томской области Андрей Кнорр.

В 2019 году томская компания "Глубокое солнце", разработавшая теплицы, которые позволяют выращивать клубнику при полном отсутствии солнца и почвы в условиях Крайнего Севера, проводила первые испытания в Петропавловске-Камчатском. Технология уникальна системами автоматизации, которые сами, даже без отопления, поддерживают необходимый клубнике микроклимат за счет светильников и гидропоники. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил администрации региона содействовать внедрению технологии в проектах по освоению Арктики.

"Результаты по этому проекту есть, мы их поддержали, дали гранты, последний в районе 3 млн [рублей]. Они (теплицы) получили распространение в восьми регионах - от Камчатки до Липецка и Воронежа, и у нас здесь в Сибири: Алтай, Новосибирск, Красноярск. Мы отработали с ними по сортам, у них появились интересные сорта, нашли, как бороться с болезнями, поэтому в этой части у них получается хорошо", - рассказал Кнорр.

Вице-губернатор уточнил, что сейчас технологию используют представители малого бизнеса, однако уже сейчас ведутся переговоры с крупными тепличными хозяйствами в Сибири, в частности в Томской области, которые могут использовать технологию для выращивания клубники в больших объемах.

"У нас есть овощеводческие предприятия, которые пока строят упрощенные теплицы с минимальными затратами для выращивания овощных культур и рассады. Но в будущем это можно использовать и для выращивания клубники. Я думаю, что технологию нужно использовать в промышленных масштабах. Пока это вопрос времени, технология отработана", - отметил собеседник агентства.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК", сейчас "Глубокое солнце" является микропредприятием, оно зарегистрировано в 2018 году. Доход предприятия за 2020 год составил почти 12 млн рублей, чистая прибыль - около 1 млн рублей.