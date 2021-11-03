Эксперты рассказали о качестве винограда, созревшего на юге России в этом году

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Погодные условия на юге России привели к тому, что виноград созрел на несколько дней позднее обычного. В некоторых регионах непогода привела к снижению урожая, но это не повлияло на качестве сырья для будущих вин, сообщили ТАСС эксперты отрасли.

О причинах уменьшения урожая на Кубани

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что виноградари в Краснодарском крае собрали в 2021 году 180 тыс. тонн винограда, что на 7% меньше урожая прошлого года. Снижение урожая связано с мезоциклоном, который прошел по территории региона в августе.

"[Из-за мезоциклона] значительно пострадали многие наши участки, там произошли повреждения шпалер и порча ягоды и, как следствие, снижение объема урожая. Однако предпринятые вовремя меры позволили свести потери к минимуму и собрать виноград высокого качества", - пояснил ТАСС генеральный директор агрофирмы "Южная", одного из крупнейших на Кубани производителя ягоды, Игорь Чемерис.

По данным другого крупного предприятия - "Фанагория-Агро", больше всего потеряно было именно винограда ранних сортов, но с ними "пришлось согласиться" чтобы дождаться нужного уровня сахара.

Руководитель приоритетного научного направления Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия Валерий Петров считает, что потери урожая составили примерно 15%. "Повлияли сначала жара, потом дожди, которые спровоцировали растрескивание и загнивание ягод. И на Кубани, и в Ростовской области были подгнивание и неполноценный урожай. В Крыму тоже урожай недобрали", - отметил он.

О качестве урожая

В группе компаний "Абрау-Дюрсо" отметили, что получен урожай в 18 тыс. тонн винограда - это значительно превышает показатели прошлого года.

"Год был одним из самых засушливых в Краснодарском крае на нашей памяти. Отсутствие продолжительных осадков длилось почти шесть месяцев. Урожай этого года обещал стать очень удачным, весь сезон погода благоприятствовала виноградарям, но ливневые дожди в этом регионе в конце августа нанесли значительный урон. Несмотря на непогоду и переизбыток влаги в этом году, качество винограда осталось высоким и соответствует всем требованиям для дальнейшего производства вина", - рассказал генеральный директор ПАО "Абрау-Дюрсо" Владимир Масловский.

В Крыму погода была гораздо более благоприятная, однако сбор винограда начался на пару недель позднее обычного.

"Есть сорта позднего созревания, они до сих пор висят, непонятно что с ними делать. А заморозки уже снимают лист (сахар накапливается с помощью листового аппарата), и виноград уже не дозреет. Сейчас есть модные фермерские виноградники с такими сортами, они не предназначены для нашего региона, но эти люди рискуют", - пояснил ТАСС директор Национального института виноградарства и виноделия "Магарач" Владимир Лиховской.

По его словам, крымские сорта при этом дали урожай лучше, чем обычно. Среди них - выведенный в Крыму в 1929 году "Бастардо магарачский", который используют многие виноградари и виноделы. Кроме того, отметил Лиховской, "никогда не видели с такими крупными гроздями" лозы сорта "Шабаш", являющегося крымским автохтонным. Он показал очень высокий объем урожая, от него ждут хорошего качества, но требуемые параметры сейчас проверяют лабораторно.

Павел Швец, первым в стране получивший на свое предприятие сертификат органической винодельни, рассказал, что для его хозяйства в предгорьях под Севастополем год не слишком отличатся от предыдущего. "Великолепный урожай, мы очень довольны. Надеемся, что по качеству будет даже лучше, чем обычно. За счет того, что собирали виноград позднее, получилась хорошая фенольная зрелость, дней на 7-10 позже, и это прекрасно", - добавил он.