Кабмин готовит дорожную карту по внедрению в РФ целостной системы поддержки семей с детьми

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство России разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми. Она предполагает в том числе дополнительную помощь малообеспеченным россиянам, сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

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"В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации целостной системы мер поддержки семей с детьми, включающая мероприятия по дополнительной поддержке малообеспеченных групп граждан, не допускающие снижения уровня их доходов", - отметили в правительстве.

В августе президент России Владимир Путин поручил при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения уровня их доходов. Кабмин должен был отчитаться по этому вопросу до 1 ноября. Как пояснили ТАСС в правительстве, доклад был подготовлен и представлен главе государства в установленном порядке.

Там уточнили, что сейчас кабинет министров работает над формированием целостной системы мер помощи семьям с детьми. Власти делают это для "дополнительной поддержки малообеспеченных групп граждан, основную часть которых составляют семьи с детьми". "В рамках формирования такой системы планируется адресно поддерживать семью весь период взросления ребенка (от рождения и до совершеннолетия), охватив при этом все категории малообеспеченных граждан", - сообщили в правительстве.

Меры поддержки предполагается предоставлять дифференцированно, в зависимости от материального положения семьи. При этом власти намерены применять принципы социального казначейства, позволяющие упростить процедуру получения выплат, сократить до минимума количество предоставляемых документов, повысить уровень информированности граждан о положенных им мерах социальной поддержки, назначать такую помощь без заявления - по факту жизненной ситуации - или только на основании заявления в электронном виде по единым требованиям в формате "одного окна".

Подготовить целостную систему поддержки семей с детьми правительству поручал президент. Эту задачу он обозначил в послании Федеральному собранию в 2021 году. По словам Путина, нужно свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.