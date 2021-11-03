РФРИТ предоставит гранты проектам по внедрению российских ИТ-решений на сумму 685 млн руб.

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) отобрал восемь проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий (ИТ), которым предоставит гранты на общую сумму 685 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

"В рамках проведения конкурсных отборов проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий прошли три заседания грантового комитета Российского фонда развития информационных технологий, по итогам которых были приняты решения о предоставлении грантов по восьми заявкам, направленным для участия в конкурсных отборах, с общей стоимостью выделенного грантового финансирования около 685 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В РФРИТ добавили, что большая часть поддержанных проектов относится к технологической области "Новые производственные технологии". Среди победителей конкурсного отбора проект компании "РТК Радиология", направленный на разработку систем поддержки принятия решений для помощи в работе врача рентгенолога при планировании операций по эндопротезированию и анализе маммографических исследований, проект АО "ИТЦ "ДЖЭТ", предусматривающий создание и вывод на российский рынок платформы математического моделирования со средствами для разработки алгоритмов, включая высокоуровневые с использованием концепций объектно-ориентированного программирования, проект компании "Смарт Ритейл", в рамках реализации которого будет создан продукт для мобильных устройств, позволяющий управлять процессами мерчендайзинга в сетях розничной торговли.

"К настоящему времени на конкурсные отборы РФРИТ поступили более 100 заявок с общей суммой запрашиваемого грантового финансирования свыше 7,6 млрд рублей. Прием заявок на участие в конкурсных отборах продолжается. Заявки, поданные в нерабочие дни, будут приняты в работу в предусмотренные конкурсной документацией сроки", - пояснил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что в РФРИТ с 28 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни. Сроки подачи и рассмотрения заявок , исчисляемые в соответствии с конкурсной документацией в рабочих днях, рассчитываются в соответствии с установленными рабочими/нерабочими днями на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Конкурсные отборы проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий проводятся в рамках постановления правительства РФ от 3 мая 2019 г. № 550 и в целях реализации федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".