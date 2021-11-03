Бизнес просит за 24 часа определять через суд обоснованность блокировки банковского счета

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Опора России" предлагает обосновывать через суд приостановку силовыми структурами операций по банковским счетам при подозрении в их использовании для финансирования терроризма, при этом срок рассмотрения обоснованности предлагается установить в 24 часа. Об этом говорится в письме исполнительного директора бизнес-объединения Андрея Шубина начальнику юридического управления Росфинмониторинга Ольге Тисен (есть в распоряжении ТАСС).

Речь в письме идет о разработанном Росфинмониторингом законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний". Он предусматривает внесудебный механизм принятия правоохранительными и иными госорганами решения о приостановке операций, связанных со списанием средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, в отношении которых есть данные об их использовании в целях финансирования терроризма, экстремизма, в том числе массовых беспорядков экстремистской направленности.

"При введении подобной чрезвычайной ограничительной меры необходимо предусмотреть усиленную проверку законности такого решения. Например, по аналогии с ч. 5 ст. 165 Уголовно-процессуального кодекса России уведомлять в течение 24 часов не только органы прокуратуры, но и соответствующий суд (не ниже верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа) с рассмотрением судом обоснованности применения данной меры в срок не более 24 часов", - говорится в письме.

ТАСС направил запрос в ведомство.

В "Опоре России" обеспокоены "предлагаемым расширением случаев блокировки операций по банковским счетам, учитывая текущую проблемную ситуацию с блокировками". Сейчас механизм разблокировки работает недостаточно эффективно и быстро, считают в бизнес-объединении. По оценкам экспертов "Опоры России", спорные ситуации "разрешаются в срок до месяца при обжаловании банку и до полугода при обжаловании в суд".

Законопроектом также предлагается использовать внесудебный механизм, если есть данные о финансировании деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, а также незаконного оборота наркотиков. Предполагается, что срок приостановки составит до 10 рабочих дней. Решение об этом могут принимать федеральные руководители МВД, ФСБ, Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных органов МВД и ФСБ. В течение 24 часов о решении нужно уведомить генпрокурора, его заместителя или "иного подчиненного ему соответствующего прокурора". Генпрокуратура, в свою очередь, может направить в уполномоченные госорганы протест, срок рассмотрения которого составляет 48 часов.