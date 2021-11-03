В Кузбассе более 80 сельхозпредприятий получили господдержку на закупку элитных семян

КЕМЕРОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Кузбасса в 2021 году получили субсидии на закупку элитных семян на общую сумму свыше 27 млн рублей. Господдержка оказана 83 предприятиям и позволит увеличить посадочные площади и урожайность с них, сообщается в среду на официальном сайте регионального правительства.

"Наша задача - повышение урожайности и увеличение объема урожая. Достичь этого нам позволит увеличение посадочных площадей под элитные семена. Субсидия дает стимул сельхозтоваропроизводителям использовать их, так как затраты частично возвращаются, а урожайность неизменно становится выше, чем у других семян", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Андрея Ариткулова.

За счет предоставляемой субсидии сельхозпроизводители могут возместить 70% понесенных затрат на приобретение элитных семян культур, которые включены в государственный реестр селекционных достижений и выращены в российских питомниках. Либо получить выплаты по ставке на 1 га посевной площади, высеянной элитными семенами, они разнятся в зависимости от вида культуры. По данным регионального минсельхоза, в 2021 году доля сортовых семян зерновых и зернобобовых культур в регионе увеличилась на 3,6% и составила 81,7%.

Субсидии предоставляются по госпрограмме "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" до 2024 года. Большая часть средств на господдержку аграриев - 22,6 млн рублей - выделена из федерального бюджета, 4,6 млн рублей софинансировал областной бюджет.