Минсельхоз сообщил о сдерживании роста цен производителями молочной продукции

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Производители молочной продукции сдерживают "взрывной" рост цен на нее так, чтобы увеличение стоимости не превышало уровень инфляции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"При этом с 2020 года производители молочной продукции работают в условиях удорожания основных составляющих себестоимости: кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, электроэнергии, упаковки, логистики. Стоит отметить, что производители сдерживают "взрывной" рост цен на продукцию за счет собственной прибыли", - сообщает министерство.

В Минсельхозе напомнили, что на протяжении всего года стоимость молочной продукции оставалась стабильной, рост цен на эту продукцию не превышал уровень инфляции. В министерстве добавили, что для дополнительной поддержки животноводческой отрасли прорабатывается вопрос расширения механизма распределения средств, поступивших от экспортной пошлины на основные зерновые культуры. Кроме того, в 2021 году на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства будет дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий.

3 ноября газета "Известия" написала о том, что Минсельхоз допускает увеличение цен на молочную продукцию. По данным издания, министерство указало, что себестоимость изготовления молочных продуктов растет.