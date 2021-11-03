Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в октябре снизился до 48,8 пункта

Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, а выше этого уровня - на ее рост.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре 2021 года снизился до 48,8 пункта против 50,5 пункта в сентябре. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit .

Таким образом, в России зафиксировано снижение деловой активности в сфере услуг второй раз за последние три месяца, сообщили в агентстве. По данным IHS Markit, российские компании связывают такие показатели со слабым спросом со стороны клиентов и уменьшением притока новых заказов. Также зафиксировано ослабление спроса со стороны иностранных клиентов.

Агентство отмечает новое падение занятости, вызванное ослаблением давления на производственные мощности и уменьшением объема незавершенных работ. Кроме того, аналитики агентства фиксируют в октябре снижение уровня деловых ожиданий компаний до минимума за 28 месяцев на фоне опасений, связанных с продолжающимися коронавирусными ограничениями. Возобновление случаев заболевания COVID-19 ослабило уверенность в секторе услуг деловую уверенность, в то время как производители отметили несколько более высокие ожидания по объему производства на предстоящий год.

Вместе с тем, отмечается в исследовании, производственные затраты заметно выросли. Данные за октябрь свидетельствуют об ускоренном росте цен на производственные ресурсы. Темпы инфляции были самыми быстрыми с мая, добавили в агентстве.

Оценка и прогноз активности сферы услуг

"Российские поставщики услуг отметили мрачное начало четвертого квартала, что связано с очередным спадом деловой активности. Возобновление случаев заболевания вирусами нанесло дополнительный удар по сектору еще больше, поскольку спрос со стороны клиентов ослаб, а объем нового бизнеса упал впервые в 2021 году", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, комментарии которой приводятся в обзоре.

"В настоящее время мы ожидаем, что потребительские цены в 2021 году вырастут на 6,4% в годовом выражении. Банк России надеется, что недавнее повышение ключевой ставки на 0,75 п. п. сдержит резкий рост цен.", - отметила Джонс.