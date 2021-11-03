В Думу внесли законопроект о расширении возможностей для отцов получить маткапитал

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего расширение оснований на получение материнского капитала для отцов. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

на что можно и нельзя тратить маткапитал

Частный сад, дача, пособие: на что можно и нельзя тратить маткапитал

Право на материнский капитал могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.

"Предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, объявления ее умершей", - говорится в пояснительной записке. Также проект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.

Размер материнского капитала с 1 января нынешнего года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ.