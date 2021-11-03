Bloomberg: ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" может затянуться до мая 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Процесс получения разрешения со стороны германского регулятора на эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" может затянуться вплоть до 8 мая. Как в среду отметило агентство Bloomberg , именно столько времени вправе использовать на рассмотрение данного вопроса власти ФРГ и ЕС согласно правовым нормам.

Однако процесс сертификации зависит в том числе от энергетической ситуации в Европе, а она может усугубиться, указывает агентство. Осенью спотовые цены на газ в Европе значительно выросли на фоне возросшего спроса в Азии и низкого уровня заполненности газовых хранилищ в странах континента. В то же время поставки энергоносителя по "Северному потоку - 2" могут начаться на следующий день после получения лицензии, подчеркивает Bloomberg.

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель поддерживала проект, несмотря на противодействие со стороны США и части стран ЕС, а также Украины, пишет агентство. Возможный будущий канцлер Олаф Шольц вряд ли изменит позицию правительства по этому вопросу, предполагает Bloomberg.

Федеральное сетевое агентство ФРГ должно вынести предварительное решение по сертификации до 8 января, затем оно будет передано на двухмесячное рассмотрение Европейской комиссии, вердикт которой не будет иметь обязательного характера, однако этот орган ЕС может затянуть процесс еще на два месяца, до 8 мая. Только после этого немецкий регулятор сможет выдать лицензию, резюмирует Bloomberg.

О проекте

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство ФРГ должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированными заявления о применении Москвой энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу". Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года.