{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 15,2 млрд рублей

С 15 января объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 2 трлн рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 2 ноября на сумму 15,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 1 ноября, составлял 15,1 млрд рублей.

Минфин с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 2 трлн рублей.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке превысил 1 трлн 685,8 млрд рублей.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Теги
Россия
"Агроэкспорт" сообщил о росте экспорта продукции АПК из РФ с начала 2021 года на 19%
Неделей ранее темп роста экспорта данной категории продукции составлял 20%
Читать полностью