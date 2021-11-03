"Агроэкспорт" сообщил о росте экспорта продукции АПК из РФ с начала 2021 года на 19%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным на 31 октября 2021 года, увеличился на 19% в годовом выражении и достиг $27,352 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Неделей ранее темп роста экспорта данной категории продукции составлял 20%.

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 9% и достиг $8,19 млрд, продукции масложировой отрасли - на 47%, до $5,454 млрд, поставки мясной и молочной продукции выросли на 30%, до $1,195 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов увеличился на 21% и составил $5,241 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 10%, до $3,646 млрд. Экспорт прочей продукции АПК возрос на 12%, до $3,626 млрд.

В структуре экспорта 13,2% поставок пришлось на ЕС, 11,9% - на Турцию, на Китай - 10,5%, на Южную Корею - 7,1%, Казахстан - 5,9%, Египет - 4,7%, Белоруссию - 4,1%, Украину - 2,6%, Узбекистан - 2,3%, Саудовскую Аравию - 2,1%.

По данным на 31 октября, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 38% в годовом выражении (до $3,604 млрд), в Турцию - на 33% (до $3,25 млрд), экспорт агропромышленной продукции из России в Китай снизился на 10% (до $2,868 млрд), в Южную Корею поставки выросли на 45% (до $1,943 млрд), в Казахстан - на 22% (до $1,615 млрд).