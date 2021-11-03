Белоруссия предложила создать единый авиарегулятор в рамках Союзного государства или ЕАЭС

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Белоруссия, находясь под санкциями, инициирует создание в рамках Союзного государства или ЕАЭС объединенного авиарегулятора. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

После инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза (ЕС) и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.

"Эти санкции, которые сейчас вводятся, заставляют нас задуматься над ускорением вопросов создания объединенной авиационной администрации. Это вопрос создания регулятора либо в рамках ЕАЭС, либо в рамках Союзного государства. Ведь при реализации союзных карт мы так или иначе сталкиваемся с вопросом создания такой администрации. Это, безусловно, вопрос коллективного ответа на авиационный экстремизм", - сказал он.