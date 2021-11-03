Выручка "Почты России" от международного бизнеса за девять месяцев выросла на 20,4%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Выручка "Почты России" от доставки импортных отправлений в период с января по сентябрь 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 20,4% и составила 22,5 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

За отчетный период выручка от доставки EMS-отправлений, посылок и мелких пакетов выросла на 20,3%, от доставки письменной корреспонденции - на 35,5%. Кроме того, на 42% возрос средний вес EMS-отправлений, посылок и мелких пакетов. Средний вес письменной корреспонденции увеличился на 8,9%. На 43% вырос средний логистический чек EMS-отправлений, посылок и мелких пакетов, на 34,8% - средний логистический чек письменной корреспонденции.

"Почта России" - международный логистический оператор, и, помимо услуг по доставке в Россию с таможенным декларированием, наши офисы и складская инфраструктура за границей позволяют нам создавать и предлагать клиентам end-to-end решения. За первые девять месяцев 2021 года выручка от почтовых и логистических услуг нашего дочернего предприятия в Германии RusPost GmbH (ДЗО) выросла на 61,4% и составила €137,4 млн (12,2 млрд рублей), а выручка нашей дочерней компании в Шэньчжэни (Китай) выросла на 32,3% и составила 363,1 млн юаней (4,2 млрд рублей)", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по международному бизнесу компании Георгия Аликошвили.

В "Почте России" добавили, что число обработанных "дочкой" в Германии отправлений за январь - сентябрь 2021 года увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 18% по сравнению со всем 2020 годом, составив 3,26 млн штук. Всего по итогам 2020 года через дочернее предприятие RusPost GmbH прошло 2,77 млн отправлений. Выручка от почтового и логистического бизнеса достигла €141,6 млн (11,7 млрд рублей).

Кроме того, запущенный в сентябре 2020 года в Берлине первый фулфилмент-центр "Почты России" в Европе обработал за год более 133 тыс. отправлений.