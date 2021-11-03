Лондон выдал французским рыбакам еще 49 лицензий на лов

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Великобритания выдала французским рыбакам дополнительно почти 50 лицензий на промысел в водах острова Джерси в проливе Ла-Манш. Об этом сообщил в среду министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода республики Жан-Батист Джеббари.

"Ситуация улучшается. В понедельник Соединенное Королевство выдало дополнительно 49 лицензий", - сказал он в эфире радиостанции Europe 1. "Переговоры будут продолжаться до четверга, чтобы выяснить, как можно продвинуться по этому вопросу, - отметил Джеббари. - У меня была возможность поговорить с моим британским коллегой два дня назад, я могу сказать, что британская сторона демонстрирует конструктивный подход к этой теме".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что не будет вводить санкции против Лондона на время переговоров по рыболовству. Планировалось, что такие ответные меры Парижа, как ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании и запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах республики, вступят в силу 2 ноября.

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон ожидает ответа Великобритании на свои предложения об условиях рыболовства к среде. Он сообщил, что пригласил представителя премьер-министра королевства по Brexit и международной политике Дэвида Фроста в Париж в четверг, чтобы подробно обсудить возникшие трудности.

Франция ранее заявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострения спора о лицензиях на лов рыбы. В Париже заявляют, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на промысел в водах вокруг острова Джерси, чем они требовали. Британская сторона заверяет, что полностью соблюдает договоренности с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами из Евросоюза. Еврокомиссия призвала страны как можно скорее урегулировать возникшие противоречия.